Café citoyen le sport, entre bienfaits et dérives Mission locale Biganos
Café citoyen le sport, entre bienfaits et dérives Mission locale Biganos mardi 16 juin 2026.
Biganos
Café citoyen le sport, entre bienfaits et dérives
Mission locale Avenue de la Libération Biganos Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 18:30:00
fin : 2026-06-16 20:30:00
Date(s) :
2026-06-16
Café citoyen sur le thème Le sport, entre bienfaits et dérives avec Sylvain Leduey, éducateur spécialisé.
Gratuit
Sur inscription .
Mission locale Avenue de la Libération Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 17 54 vieassociative@villedebiganos.fr
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English : Café citoyen le sport, entre bienfaits et dérives
L’événement Café citoyen le sport, entre bienfaits et dérives Biganos a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur Bassin
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