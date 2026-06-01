Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Café citoyen le sport, entre bienfaits et dérives Mission locale Biganos

Café citoyen le sport, entre bienfaits et dérives Mission locale Biganos

Café citoyen le sport, entre bienfaits et dérives Mission locale Biganos mardi 16 juin 2026.

Lieu : Mission locale

Adresse : Avenue de la Libération

Ville : 33380 Biganos

Département : Gironde

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Biganos

Café citoyen le sport, entre bienfaits et dérives

Mission locale Avenue de la Libération Biganos Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 18:30:00
fin : 2026-06-16 20:30:00

Date(s) :
2026-06-16

Café citoyen sur le thème Le sport, entre bienfaits et dérives avec Sylvain Leduey, éducateur spécialisé.

Gratuit
Sur inscription   .

Mission locale Avenue de la Libération Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 17 54  vieassociative@villedebiganos.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café citoyen le sport, entre bienfaits et dérives

L’événement Café citoyen le sport, entre bienfaits et dérives Biganos a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur Bassin

À voir aussi à Biganos (Gironde)