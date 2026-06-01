Café citoyen le sport, entre bienfaits et dérives Mission locale Biganos

Biganos

Café citoyen le sport, entre bienfaits et dérives

Mission locale Avenue de la Libération Biganos Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 18:30:00

fin : 2026-06-16 20:30:00

Date(s) :

2026-06-16

Café citoyen sur le thème Le sport, entre bienfaits et dérives avec Sylvain Leduey, éducateur spécialisé.

Gratuit

Sur inscription .

Mission locale Avenue de la Libération Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 17 54 vieassociative@villedebiganos.fr

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English : Café citoyen le sport, entre bienfaits et dérives

L’événement Café citoyen le sport, entre bienfaits et dérives Biganos a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur Bassin