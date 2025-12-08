Fête de la ruralité Parc Lecoq Biganos
Fête de la ruralité Parc Lecoq Biganos samedi 1 août 2026.
Biganos
Fête de la ruralité
Parc Lecoq Avenue de la Libération Biganos Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Fête de la Ruralité les 1 & 2 août 2026 au parc Lecoq.
Des animations toute la journée pour petits et grands démonstrations d’engins agricoles, mini-ferme, carrousel en bois, ateliers créatifs, marché des producteurs, marché artisanal… Repas et musique live midi et soir. .
Parc Lecoq Avenue de la Libération Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Fête de la ruralité
L’événement Fête de la ruralité Biganos a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur Bassin
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