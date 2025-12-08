Fête de la ruralité Parc Lecoq Biganos

Biganos

Fête de la ruralité

Parc Lecoq Avenue de la Libération Biganos Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Fête de la Ruralité les 1 & 2 août 2026 au parc Lecoq.

Des animations toute la journée pour petits et grands démonstrations d’engins agricoles, mini-ferme, carrousel en bois, ateliers créatifs, marché des producteurs, marché artisanal… Repas et musique live midi et soir. .

Parc Lecoq Avenue de la Libération Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête de la ruralité

L’événement Fête de la ruralité Biganos a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur Bassin