QuintéSens, salon du mieux-être Salle des fêtes Biganos
samedi 26 septembre 2026 · Salle des fêtes · Biganos
Informations pratiques
Biganos
QuintéSens, salon du mieux-être
Salle des fêtes Rue Jean-Zay Biganos Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 19:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
Le salon du Mieux-Être QuintéSens est un événement dédié à l’harmonie du corps et de l’esprit.
Il réunit des professionnels de la santé alternative, du développement personnel et du bien-être, ainsi que des exposants proposant des produits bio et des cosmétiques naturels. Thérapeutes, praticiens du bien-être et acteurs engagés vous accueillent pour partager leurs savoir-faire, faire découvrir des
approches complémentaires et accompagner chacun vers un mieux-être global.
Un rendez-vous inspirant pour prendre soin de soi, s’informer et explorer de nouvelles voies vers l’équilibre.
Entrée gratuit. .
Salle des fêtes Rue Jean-Zay Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 04 24 57
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English : QuintéSens, salon du mieux-être
L’événement QuintéSens, salon du mieux-être Biganos a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Coeur Bassin
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