Informations pratiques

Biganos

QuintéSens, salon du mieux-être

Salle des fêtes Rue Jean-Zay Biganos Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Le salon du Mieux-Être QuintéSens est un événement dédié à l’harmonie du corps et de l’esprit.

Il réunit des professionnels de la santé alternative, du développement personnel et du bien-être, ainsi que des exposants proposant des produits bio et des cosmétiques naturels. Thérapeutes, praticiens du bien-être et acteurs engagés vous accueillent pour partager leurs savoir-faire, faire découvrir des

approches complémentaires et accompagner chacun vers un mieux-être global.

Un rendez-vous inspirant pour prendre soin de soi, s’informer et explorer de nouvelles voies vers l’équilibre.

Entrée gratuit. .

Salle des fêtes Rue Jean-Zay Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 04 24 57

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English : QuintéSens, salon du mieux-être

L’événement QuintéSens, salon du mieux-être Biganos a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Coeur Bassin