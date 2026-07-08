Match de gala caritatif XV du Pacifique vs Sélection de Gironde Biganos
dimanche 23 août 2026 · Biganos
Informations pratiques
Biganos
Match de gala caritatif XV du Pacifique vs Sélection de Gironde
Stade Roger Garnung Biganos Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 19:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
À l’occasion du Festival Polynésien, nous accueillons un match de gala caritatif qui opposera le XV du Pacifique, à une sélection de Gironde faite par Aliki Fakate.
Rendez-vous le Dimanche 23 Août au Stade Roger Garnung
Entrée du stade dès 18h30
Coup d’envoi 19h30
Entrée 5 €
Buvette & petite restauration sur place
Réservez votre place dès maintenant en ligne .
Stade Roger Garnung Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Match de gala caritatif XV du Pacifique vs Sélection de Gironde
L’événement Match de gala caritatif XV du Pacifique vs Sélection de Gironde Biganos a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Coeur Bassin
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