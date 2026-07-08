Informations pratiques

Biganos

Match de gala caritatif XV du Pacifique vs Sélection de Gironde

Stade Roger Garnung Biganos Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 19:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

À l’occasion du Festival Polynésien, nous accueillons un match de gala caritatif qui opposera le XV du Pacifique, à une sélection de Gironde faite par Aliki Fakate.

Rendez-vous le Dimanche 23 Août au Stade Roger Garnung

Entrée du stade dès 18h30

Coup d’envoi 19h30

Entrée 5 €

Buvette & petite restauration sur place

Réservez votre place dès maintenant en ligne .

Stade Roger Garnung Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Match de gala caritatif XV du Pacifique vs Sélection de Gironde

L’événement Match de gala caritatif XV du Pacifique vs Sélection de Gironde Biganos a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Coeur Bassin