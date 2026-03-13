Café-concert : Robine Klein & Friends La Bellevilloise Paris

Robine Klein est une chanteuse de jazz qui explore un univers sensible et raffiné, entre bossa nova envoûtante, swing festif et ballades intimistes. Formée au CMDL (Centre des Musiques Didier Lockwood), elle façonne son identité vocale en s’inspirant des grandes voix du jazz, de Sarah Vaughan à Gretchen Parlato. Sa musique se nourrit de douceur et d’audace, invitant à un voyage où se rencontrent tradition et modernité.

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19h : ouverture des portes – 20h : début du concert

La réservation est vivement conseillée. Un supplément de 2€ par couvert sera demandé en soutien aux artistes.

Robine Klein & Friends en concert à la Bellevilloise le 11 avril !

Le samedi 11 avril 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T20:00:00+02:00_2026-04-11T22:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

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