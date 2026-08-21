Café-conférence « La photographie », Micro-Folie du Pays de Saint-Eloy, Saint-Éloy-les-Mines

Informations pratiques

Café-conférence « La photographie » Samedi 19 septembre, 10h00 Micro-Folie du Pays de Saint-Eloy Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Plongez dans les collections du musée numérique pour célébrer le bicentenaire de la photographie. Thé ou café offert.

Tout public – 45min – sur réservation

Micro-Folie du Pays de Saint-Eloy 97 rue Jean Jaurès 63700 Eloy-les-Mines Saint-Éloy-les-Mines 63700 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 15 79 00 19 https://www.paysdesainteloy.fr/sortir-se-divertir/musee-numerique-micro-folie [{« type »: « phone », « value »: « 07 88 92 65 84 »}] La Micro-Folie est un lieu culturel s’articulant autour d’un musée numérique, d’une salle d’exposition et d’un espace de réalité virtuelle. Elle propose régulièrement des animations culturelles (ateliers, jeux, projections, conférences, etc.). Parking – Accessible PMR

Plongez dans les collections du musée numérique pour célébrer le bicentenaire de la photographie. Thé ou café offert.