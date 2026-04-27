Castries

CAFÉ COSMETIQUE LA VÉRITÉ SUR VOS PRODUITS

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Vous ne comprenez pas toujours ce qu’il y a dans vos cosmétiques ? Cet atelier vous donne les clés pour décrypter les étiquettes, éviter les ingrédients controversés et choisir des produits vraiment adaptés à vos besoins.

Vous ne comprenez pas toujours ce qu’il y a dans vos cosmétiques ? Cet atelier vous donne les clés pour décrypter les étiquettes, éviter les ingrédients controversés et choisir des produits vraiment adaptés à vos besoins.

Un temps interactif et concret pour repartir avec des repères simples et faire vos choix en toute confiance.

Sur inscription .

1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie

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English :

Don’t always understand what’s in your cosmetics? This workshop will give you the keys to deciphering labels, avoiding controversial ingredients and choosing products that are truly adapted to your needs.

L’événement CAFÉ COSMETIQUE LA VÉRITÉ SUR VOS PRODUITS Castries a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT MONTPELLIER