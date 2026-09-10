Café Coups de coeur, Bibliothèque Villejean, Rennes

Informations pratiques

Café Coups de coeur Samedi 7 novembre, 10h30 Bibliothèque Villejean Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T10:30:00+01:00 – 2026-11-07T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-07T10:30:00+01:00 – 2026-11-07T12:00:00+01:00

On aime, on partage, ce sont des rendez-vous dans vos bibliothèques, des moments de convivialité que vous pouvez rejoindre très spontanément.

Adultes.

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 32 http://bibliotheques.rennes.fr

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