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Café Coups de coeur, Bibliothèque Villejean, Rennes

samedi 5 décembre 2026 · Bibliothèque Villejean · Rennes

Café Coups de coeur, Bibliothèque Villejean, Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Villejean
Adresse
43, cours Kennedy 35000 Rennes
Ville
35043 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Café Coups de coeur Samedi 5 décembre, 10h30 Bibliothèque Villejean Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T10:30:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00
Fin : 2026-12-05T10:30:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00

On aime, on partage, ce sont des rendez-vous dans vos bibliothèques, des moments de convivialité que vous pouvez rejoindre très spontanément.
Adultes.

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 32 http://bibliotheques.rennes.fr
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