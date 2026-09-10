AGENDA · Rennes
Café Coups de coeur, Bibliothèque Villejean, Rennes
samedi 5 décembre 2026 · Bibliothèque Villejean · Rennes
Informations pratiques
Café Coups de coeur Samedi 5 décembre, 10h30 Bibliothèque Villejean Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T10:30:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00
Fin : 2026-12-05T10:30:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00
On aime, on partage, ce sont des rendez-vous dans vos bibliothèques, des moments de convivialité que vous pouvez rejoindre très spontanément.
Adultes.
Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 32 http://bibliotheques.rennes.fr
Club de lecture lecture
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