Nogent

Café coups de coeur

Médiathèque Bernard Dimey Nogent Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Tout public

La Médiathèque Bernard Dimey organise un temps d’échange convivial autour de la lecture. Le public est invité à partager un café et à échanger autour de ses coups de cœur littéraires du moment. .

Médiathèque Bernard Dimey Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 63 89 mediatheque@villedenogent52.com

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English :

L’événement Café coups de coeur Nogent a été mis à jour le 2026-04-16 par Antenne de Chaumont