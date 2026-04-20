Café coups de coeur Nogent
Café coups de coeur Nogent samedi 25 avril 2026.
Nogent
Café coups de coeur
Médiathèque Bernard Dimey Nogent Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Tout public
La Médiathèque Bernard Dimey organise un temps d’échange convivial autour de la lecture. Le public est invité à partager un café et à échanger autour de ses coups de cœur littéraires du moment. .
Médiathèque Bernard Dimey Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 63 89 mediatheque@villedenogent52.com
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English :
L’événement Café coups de coeur Nogent a été mis à jour le 2026-04-16 par Antenne de Chaumont
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