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Café coups de coeur Nogent

Café coups de coeur Nogent

Café coups de coeur Nogent samedi 25 avril 2026.

Adresse : Médiathèque Bernard Dimey

Ville : 52800 Nogent

Département : Haute-Marne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Nogent

Café coups de coeur

Médiathèque Bernard Dimey Nogent Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Tout public
La Médiathèque Bernard Dimey organise un temps d’échange convivial autour de la lecture. Le public est invité à partager un café et à échanger autour de ses coups de cœur littéraires du moment.   .

Médiathèque Bernard Dimey Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 63 89  mediatheque@villedenogent52.com

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English :

L’événement Café coups de coeur Nogent a été mis à jour le 2026-04-16 par Antenne de Chaumont

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