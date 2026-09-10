Café créatif : découverte de l’art du pliage, Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny, Rennes

Informations pratiques

Café créatif : découverte de l’art du pliage Mercredi 25 novembre, 15h30 Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-25T15:30:00+01:00 – 2026-11-25T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-25T15:30:00+01:00 – 2026-11-25T17:00:00+01:00

Découverte de l’art du pliage : Grâce à d’anciens livres ou magazines, transformez les pages en les pliant pour créer des objets de décoration originaux à poser ou à suspendre.

Adultes et ados.

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 91 http://bibliotheques.rennes.fr

Atelier créatif et réemploi

Magnific