Café créatif Les Bucoliques Le Tréport

dimanche 26 juillet 2026 · Les Bucoliques · Le Tréport

Informations pratiques

Le Tréport

Café créatif

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Café créatif avec Léna et Kim Hana. .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café créatif

L’événement Café créatif Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers