Café, croissant et cinéma Ciné / Débat Espace Culturel Agon-Coutainville
dimanche 15 novembre 2026 · Espace Culturel · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Café, croissant et cinéma Ciné / Débat
Espace Culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 09:30:00
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
Café, croissant et cinéma / Ciné Débat un dimanche matin au cinéma, entre accueil convivial,
viennoiserie et projection d’un film sur les violences faites aux femmes et d’un échange avec
un intervenant.
Accueil 9h30, film 10h au cinéma L’Espace. .
Espace Culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie culture.clap.50@gmail.com
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English : Café, croissant et cinéma Ciné / Débat
L’événement Café, croissant et cinéma Ciné / Débat Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme
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