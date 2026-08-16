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Café, croissant et cinéma Ciné / Débat Espace Culturel Agon-Coutainville

dimanche 15 novembre 2026 · Espace Culturel · Agon-Coutainville

Café, croissant et cinéma Ciné / Débat Espace Culturel Agon-Coutainville

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Espace Culturel
Adresse
2 Avenue du Président Roosevelt
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Tarif

Agon-Coutainville

Café, croissant et cinéma Ciné / Débat

Espace Culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 09:30:00
fin : 2026-11-15

Date(s) :
2026-11-15

Café, croissant et cinéma / Ciné Débat un dimanche matin au cinéma, entre accueil convivial,
viennoiserie et projection d’un film sur les violences faites aux femmes et d’un échange avec
un intervenant.
Accueil 9h30, film 10h au cinéma L’Espace.   .

Espace Culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie   culture.clap.50@gmail.com

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English : Café, croissant et cinéma Ciné / Débat

L’événement Café, croissant et cinéma Ciné / Débat Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme

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