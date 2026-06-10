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Centenaire de l’hippodrome Agon-Coutainville

Centenaire de l’hippodrome Agon-Coutainville

Centenaire de l’hippodrome Agon-Coutainville dimanche 16 août 2026.

Adresse : Boulevard Louis Lebel Jehenne

Ville : 50230 Agon-Coutainville

Département : Manche

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Agon-Coutainville

Centenaire de l’hippodrome

Boulevard Louis Lebel Jehenne Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Centenaire de l’hippodrome à Agon-Coutainville.
Soirée concert 19h avec le groupe Flash Back.   .

Boulevard Louis Lebel Jehenne Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 07 61 87  hippo.agon-coutainville@laposte.net

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English : Centenaire de l’hippodrome

L’événement Centenaire de l’hippodrome Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-10 par Coutances Tourisme

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