Agon-Coutainville

Centenaire de l’hippodrome

Boulevard Louis Lebel Jehenne Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 19:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Centenaire de l’hippodrome à Agon-Coutainville.

Soirée concert 19h avec le groupe Flash Back. .

Boulevard Louis Lebel Jehenne Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 07 61 87 hippo.agon-coutainville@laposte.net

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English : Centenaire de l’hippodrome

L’événement Centenaire de l’hippodrome Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-10 par Coutances Tourisme