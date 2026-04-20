Initiation aquarelle Les ateliers d’Isa Tennis Club de Coutainville Agon-Coutainville

Agon-Coutainville

Initiation aquarelle Les ateliers d’Isa

Tennis Club de Coutainville 18 Avenue des Tennis Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:30:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Initiation aquarelle Les ateliers d’Isa

Les mardis et/ou mercredis et/ou jeudis de juillet et août de 10h30 à 12h

Ainsi les 7/8/9/15/16/21/22/23/28/29/30 juillet et les 4/5/6/11/12/13/18/19/20/25/26/27 août.

Tout âge et tous niveaux (matériel fourni)

Inscriptions et renseignements au 06.09.44.33.16 .

Tennis Club de Coutainville 18 Avenue des Tennis Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 09 44 33 16 id2travaux@gmail.com

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English : Initiation aquarelle Les ateliers d’Isa

L’événement Initiation aquarelle Les ateliers d’Isa Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-04-17 par Coutances Tourisme