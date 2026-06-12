Circuit accompagné en vélo électrique patrimoine et produits locaux Face au Super U, kiosque Tous à vélo Agon-Coutainville mercredi 29 juillet 2026.

Agon-Coutainville

Circuit accompagné en vélo électrique patrimoine et produits locaux

Face au Super U, kiosque Tous à vélo Boulevard Louis Lebel Jehenne Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 17:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Partez découvrir notre belle région en vélo électrique accompagné d’un guide (découverte du patrimoine et dégustation de produits locaux).

Réservation obligatoire. .

Face au Super U, kiosque Tous à vélo Boulevard Louis Lebel Jehenne Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

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English : Circuit accompagné en vélo électrique patrimoine et produits locaux

L’événement Circuit accompagné en vélo électrique patrimoine et produits locaux Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-12 par Coutances Tourisme