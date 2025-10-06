Café Culture à la Médiathèque Rue de la République Marmande

Café Culture à la Médiathèque

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Ces rencontres sont l’occasion pour les participants de partager leurs coups de cœur en matière de littérature, musique ou cinéma, et de découvrir de nouvelles œuvres grâce aux recommandations des autres.

Ces rencontres sont l’occasion pour les participants de partager leurs coups de cœur en matière de littérature, musique ou cinéma, et de découvrir de nouvelles œuvres grâce aux recommandations des autres. Chaque séance offre un espace d’expression libre, propice à la discussion et à la découverte culturelle, le tout dans une ambiance chaleureuse. .

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

English : Café Culture à la Médiathèque

These get-togethers are an opportunity for participants to share their favorites in literature, music or film, and to discover new works thanks to the recommendations of others.

German : Café Culture à la Médiathèque

Diese Treffen bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, ihre Favoriten in Literatur, Musik oder Film auszutauschen und durch die Empfehlungen anderer neue Werke zu entdecken.

Italiano :

Questi incontri sono un’opportunità per i partecipanti di condividere i loro preferiti in letteratura, musica o film, e di scoprire nuove opere grazie ai consigli degli altri.

Espanol : Café Culture à la Médiathèque

Estos encuentros son una oportunidad para que los participantes compartan sus favoritos en literatura, música o cine, y descubran nuevas obras gracias a las recomendaciones de los demás.

L’événement Café Culture à la Médiathèque Marmande a été mis à jour le 2025-09-27 par OT Val de Garonne