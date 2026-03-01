Café de l’emploi Casino Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre

Café de l’emploi

Casino Place des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 09:00:00

fin : 2026-03-17 12:00:00

Date(s) :

2026-03-17

Rencontrez des professionnels autour d’un café pour échanger autour de la thématique de l’emploi.

information et inscription au 05 62 51 04 06 .

Casino Place des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 04 06

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English :

Meet professionals over coffee to discuss employment issues.

L’événement Café de l’emploi Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65