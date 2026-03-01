Café de poche Théâtre de Poche Hédé-Bazouges
Café de poche Théâtre de Poche Hédé-Bazouges mercredi 4 mars 2026.
Café de poche
Théâtre de Poche 4 Place de la Mairie Hédé-Bazouges Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-04 15:00:00
fin : 2026-04-22 17:30:00
2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29
Le Café de Poche est un lieu où toutes les générations se rencontrent, échangent et tissent des liens dans une ambiance chaleureuse et décontractée. Ici, chacun·e trouve sa place, que ce soit pour discuter autour d'un café ou partager une partie de jeu.
Théâtre de Poche 4 Place de la Mairie Hédé-Bazouges 35630 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 81 83 97 20
