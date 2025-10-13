Festival Château Bruyante Ruines du château Hédé-Bazouges 6 et 7 juin 18€ en prévente pour les plus de 12 ans, 20€ sur place, gratuit – 12 ans

Festival de musique indépendante sur une après-midi, une soirée, 9 groupes, 2 scènes, un collectif de thé dansant et karaoké, des activités enfants aux ruines du château à Hédé

Des concerts super cools dans les ruines du château de Hédée pour faire venir l’été ☀️

Et on a hâte de vous y retrouver

▬▬▬ PROGRAMMATION ▬▬▬▬

Svezia Inferno (électro/ Suède)

[https://lasocietadelmalessere.bandcamp.com/music](https://lasocietadelmalessere.bandcamp.com/music)

BOPS (rock/Rennes)

[https://bops.bandcamp.com/music](https://bops.bandcamp.com/music)

[https://www.instagram.com/bopsmusic/?hl=fr](https://www.instagram.com/bopsmusic/?hl=fr)

Oonagh Haines (électro/Redon)

[https://soundcloud.com/oonagh-haines](https://soundcloud.com/oonagh-haines)

[https://www.instagram.com/oonagh.haines/?hl=fr](https://www.instagram.com/oonagh.haines/?hl=fr)

Marie Klock (clavier)

[https://miraclecacao.bandcamp.com/](https://miraclecacao.bandcamp.com/)

Pizza Noise Mafia (électro/ Belgique)

[https://pizzanoisemafia.bandcamp.com/music](https://pizzanoisemafia.bandcamp.com/music)

Philippe Bossard (pop/ Crozon)

[https://philippebossard.bandcamp.com/…/ir-ne-en-presqu-le](https://philippebossard.bandcamp.com/…/ir-ne-en-presqu-le)

178° (pop/ Rennes)

[https://178degres.bandcamp.com/album/firebugs](https://178degres.bandcamp.com/album/firebugs)

Merci Bonsoir (power trio)

[https://mercibonsoir.bandcamp.com/album/a-new-shepherd-ep](https://mercibonsoir.bandcamp.com/album/a-new-shepherd-ep)

Toujours l’été (pop/ Rennes)

[https://soundcloud.com/user-35446624](https://soundcloud.com/user-35446624)

Tropacabana et Acid karaoké (karaoké revisité à la sauce acid techno)

[https://acidkaraoke.beauty/tropacabana/](https://acidkaraoke.beauty/tropacabana/)

DJ set par George Licorne (simplement le meilleur)

Billeterie ✨

18 euros en prévente et 20 euros sur place

Gratuit pour les moins de 12 ans

[https://www.helloasso.com/…/festival-chateau-bruyante](https://www.helloasso.com/…/festival-chateau-bruyante)

Les concerts Maison Bruyante se déroulent dans le respect de toustes et les éventuels comportements, gestes ou paroles non appropriés ne seront pas tolérés. Nous nous réservons le droit de refuser ou d’exclure les personnes problématiques. Bisous seulement consentis

▬▬▬ INFOS PRATIQUES ▬▬▬▬

Les ruines du château à Hédée

Camping gratuit ⛺

Scène extérieure couverte !

Buvette sur place (bières, vins et softs…)

Restauration sur place

Carte bleue / liquide accepté

▬▬▬ COMMENT VENIR ? ▬▬▬▬

‍♀️A vélo : emprunter la voie verte le long du canal d’Ille et Rance et arrêter vous aux écluses à Hédé…

En bus : le 580

En voiture : de Rennes, direction Saint-Malo, sortie Hédé, puis suivre le fléchage. N’hésitez-pas à faire du covoiturage

▬▬▬ ARTWORK ▬▬▬▬

️Visuel : Manon Rousseau

▬▬▬ PARTENAIRES ▬▬▬▬

Mairie de Hédé-Bazouges

Communauté des communes de la Bretagne Romantique

Manger! par Numa [https://www.facebook.com/numa.streetfood/?locale=fr_FR](https://www.facebook.com/numa.streetfood/?locale=fr_FR)

▬▬▬NOS RÉSEAUX▬▬▬▬

Site Web pour plus d’infos : [https://www.chateau-bruyante.org/](https://www.chateau-bruyante.org/)

Instagram : [https://www.instagram.com/maison_bruyante/](https://www.instagram.com/maison_bruyante/)

Mail : [maisonbruyante@gmail.com](mailto:maisonbruyante@gmail.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-07T02:00:00.000+02:00

maison.bruyante@gmail.com https://www.chateau-bruyante.org/

Ruines du château place du château hédé-bazouges Hédé Hédé-Bazouges 35630 Ille-et-Vilaine



