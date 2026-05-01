Le Bar’zouges atelier de cuisine coréenne. Maison des Associations Hédé-Bazouges

Hédé-Bazouges

Le Bar’zouges atelier de cuisine coréenne.

Maison des Associations 1 rue Jules Duval Hédé-Bazouges Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Ici, on cuisine puis on dîne ensemble dans une ambiance conviviale !

Infos et inscription gongyu35630@gmail.com .

Maison des Associations 1 rue Jules Duval Hédé-Bazouges 35630 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 34 28 58 50

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L’événement Le Bar’zouges atelier de cuisine coréenne. Hédé-Bazouges a été mis à jour le 2026-05-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel