Le Bar’zouges atelier de cuisine coréenne. Maison des Associations Hédé-Bazouges
Le Bar’zouges atelier de cuisine coréenne. Maison des Associations Hédé-Bazouges vendredi 29 mai 2026.
Hédé-Bazouges
Le Bar’zouges atelier de cuisine coréenne.
Maison des Associations 1 rue Jules Duval Hédé-Bazouges Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Ici, on cuisine puis on dîne ensemble dans une ambiance conviviale !
Infos et inscription gongyu35630@gmail.com .
Maison des Associations 1 rue Jules Duval Hédé-Bazouges 35630 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 34 28 58 50
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L’événement Le Bar’zouges atelier de cuisine coréenne. Hédé-Bazouges a été mis à jour le 2026-05-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel