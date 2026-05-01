Café d’entraide numérique La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles

Saint-Sulpice-les-Feuilles

Café d’entraide numérique

La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 10:00:00

fin : 2026-05-12 12:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Vous rencontrez des soucis dans l’utilisation de votre ordinateur ou de votre téléphone ? Rejoignez le petit groupe autour d’une boisson chaude pour apprendre dans une ambiance conviviale, échanger des astuces numériques et trouver des solutions ensemble. Sur inscription. .

La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 06 69

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English : Café d’entraide numérique

L’événement Café d’entraide numérique Saint-Sulpice-les-Feuilles a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin