Café d’entraide numérique La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles
Café d’entraide numérique La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles mardi 12 mai 2026.
Saint-Sulpice-les-Feuilles
Café d’entraide numérique
La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 10:00:00
fin : 2026-05-12 12:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Vous rencontrez des soucis dans l’utilisation de votre ordinateur ou de votre téléphone ? Rejoignez le petit groupe autour d’une boisson chaude pour apprendre dans une ambiance conviviale, échanger des astuces numériques et trouver des solutions ensemble. Sur inscription. .
La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 06 69
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English : Café d’entraide numérique
L’événement Café d’entraide numérique Saint-Sulpice-les-Feuilles a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin