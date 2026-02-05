Café des artistes Théâtre de Verdure, Parc de la Moline Marseille 12e Arrondissement

Café des artistes

Samedi 30 mai 2026 de 10h à 18h. Théâtre de Verdure, Parc de la Moline Bd Marius Richard Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

20 auteurs régionaux dont certains locaux viennent présenter leurs ouvrages au public.

L’association littér’Arts, section culturelle du Club sportif Montolivet Bois-Lusy, organise une rencontre littéraire en présence d’une vingtaine d’auteurs régionaux, voire locaux. Tous les genres littéraires seront représentés (polars, littérature jeunesse, fantasy, témoignage, romans historiques, romans du terroir…)



Théâtre de Verdure, Parc de la Moline Bd Marius Richard Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 84 24 33 litterarts13@gmail.com

English :

20 regional authors, some of them local, present their works to the public.

