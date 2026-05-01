Concert gospel Place Du Caire Marseille 12e Arrondissement

Marseille 12e Arrondissement

Concert gospel

Dimanche 31 mai 2026 de 16h à 17h15. Place Du Caire Eglise Saint-Barnabé Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31 17:15:00

Date(s) :

2026-05-31

Le groupe cathella gospel singers est originaire d’Aubagne.

Le groupe Cathella Gospel Singers chante des chants gospel venus d’Afrique, des chants venus des champs de coton et des chants qui nous font beaucoup de bien.





Nous allons chanter et danser ensemble, dans une ambiance très festive et très joyeuse.





Le concert est à but humanitaire pour favoriser la scolarisation des enfants dans les écoles maternelles et primaires du Cameroun. .

Place Du Caire Eglise Saint-Barnabé Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 27 49 48 41 cathella2014@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The cathella gospel singers group hails from Aubagne.

L’événement Concert gospel Marseille 12e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille