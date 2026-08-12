Informations pratiques

Café des idées : présentation de programmation des Trans Musicales, séance spéciale dans le cadre de Dialogues européens Café des Champs Libres Rennes Mercredi 18 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Quelles sont les tendances musicales portées par les artistes européen·nes de la 48ème édition des Trans Musicales ?

A l’occasion des Dialogues européens, Thomas Lagarrigue nous présente la programmation des Trans Musicales à travers des écoutes commentées d’artistes programmé·es, avec un éclairage particulier sur la scène européenne.

En partenariat avec les Transmusicales.

Si vous êtes malentendants, appareillés ou pas, nous pouvons vous prêter un casque d’amplification ou un collier magnétique pour profiter pleinement de ce rendez-vous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-18T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-11-18T20:00:00.000+01:00

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Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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