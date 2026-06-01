Café des Jardiniers, Pôle Brassens Camus, Lormont

Café des Jardiniers Samedi 20 juin, 10h00 Pôle Brassens Camus Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

Objectif : zéro déchetterie et 100 % biodiversité !

Cet atelier participatif propose de déconstruire certaines idées reçues autour du jardinage et de vous accompagner vers des pratiques plus écologiques, simples et accessibles au quotidien.

Animé par un jardinier-animateur, ce temps d’échange convivial vous permettra de partager vos expériences, leurs questions et leurs astuces entre jardiniers amateurs. Ensemble, vous porterez un nouveau regard sur les végétaux souvent considérés à tort comme des “déchets verts” ou des “mauvaises herbes”, afin de mieux comprendre leur utilité pour le sol et la biodiversité.

Au programme :

– échanges autour du jardinage zéro déchet, aussi appelé jardinage au naturel ;

– astuces faciles à mettre en place chez vous pour valoriser vos végétaux ;

– conseils pour limiter vos apports en déchetterie ;

– informations sur les solutions proposées par Bordeaux Métropole (distributions de composteurs, opération broyage, aide à l’achat…)

Un atelier pratique et accessible à toutes et tous, que vous débutiez au jardin ou que vous souhaitiez faire évoluer vos habitudes vers un jardin plus vivant et plus durable.

Pôle Brassens Camus 2 Rue Henri Dunant 33310 Lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://inscription.bordeaux-metropole.fr/node/353/ »}] [{« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/a-votre-service/services-aux-particuliers/dechets/je-trie-je-valorise/dechets-verts »}, {« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/a-votre-service/services-aux-particuliers/dechets/je-trie-je-valorise/dechets-alimentaires#paragraph-202984 »}, {« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/a-votre-service/services-aux-particuliers/dechets/je-reduis-je-reutilise/je-broie »}]

Et si les “mauvaises herbes” devenaient les alliées de votre jardin ? Participez à un atelier convivial autour du jardinage au naturel : échanges de pratiques et astuces à reproduire chez vous compostage compost

Bordeaux Métropole