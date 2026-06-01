Café des Jardiniers, Pôle Brassens Camus, Lormont
Café des Jardiniers, Pôle Brassens Camus, Lormont samedi 20 juin 2026.
Café des Jardiniers Samedi 20 juin, 10h00 Pôle Brassens Camus Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00
Objectif : zéro déchetterie et 100 % biodiversité !
Cet atelier participatif propose de déconstruire certaines idées reçues autour du jardinage et de vous accompagner vers des pratiques plus écologiques, simples et accessibles au quotidien.
Animé par un jardinier-animateur, ce temps d’échange convivial vous permettra de partager vos expériences, leurs questions et leurs astuces entre jardiniers amateurs. Ensemble, vous porterez un nouveau regard sur les végétaux souvent considérés à tort comme des “déchets verts” ou des “mauvaises herbes”, afin de mieux comprendre leur utilité pour le sol et la biodiversité.
Au programme :
- – échanges autour du jardinage zéro déchet, aussi appelé jardinage au naturel ;
- – astuces faciles à mettre en place chez vous pour valoriser vos végétaux ;
- – conseils pour limiter vos apports en déchetterie ;
- – informations sur les solutions proposées par Bordeaux Métropole (distributions de composteurs, opération broyage, aide à l’achat…)
Un atelier pratique et accessible à toutes et tous, que vous débutiez au jardin ou que vous souhaitiez faire évoluer vos habitudes vers un jardin plus vivant et plus durable.
Pôle Brassens Camus 2 Rue Henri Dunant 33310 Lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://inscription.bordeaux-metropole.fr/node/353/ »}] [{« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/a-votre-service/services-aux-particuliers/dechets/je-trie-je-valorise/dechets-verts »}, {« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/a-votre-service/services-aux-particuliers/dechets/je-trie-je-valorise/dechets-alimentaires#paragraph-202984 »}, {« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/a-votre-service/services-aux-particuliers/dechets/je-reduis-je-reutilise/je-broie »}]
Et si les “mauvaises herbes” devenaient les alliées de votre jardin ? Participez à un atelier convivial autour du jardinage au naturel : échanges de pratiques et astuces à reproduire chez vous compostage compost
Bordeaux Métropole
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