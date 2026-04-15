Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jardiner au naturel Lors des buccoliques (Lormont), Parc du château des iris, Lormont

Jardiner au naturel Lors des buccoliques (Lormont), Parc du château des iris, Lormont

Jardiner au naturel Lors des buccoliques (Lormont), Parc du château des iris, Lormont samedi 6 juin 2026.

Lieu : Parc du château des iris

Adresse : chemin des iris, Lormont

Ville : 33310 Lormont

Département : Gironde

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : gratuits

Jardiner au naturel Lors des buccoliques (Lormont) Samedi 6 juin, 10h00 Parc du château des iris Gironde

gratuits

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

La SCOP SaluTerre propose, dans le cadre du projet « Jardiner au naturel  » porté par Bordeaux Métropole, une animation dédiée à la sensibilisation des habitants à la préservation de la biodiversité. Cet atelier abordera de nombreux thèmes essentiels : haies comme support de biodiversité, l’arbre en ville, les interactions faune / flore et les auxiliaires du jardin. Autant de techniques facilement reproductibles dans vos jardins pour favoriser la biodiversité !
Date : Samedi 06 Juin 2026 à 10h00
Lieu : Parc du château des iris, Lormont.
Inscription obligatoire : par mail à infos@saluterre.com ou par SMS au 07 67 15 87 44

Parc du château des iris chemin des iris, Lormont Lormont 33310 Lissandre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « infos@saluterre.com »}] [{« link »: « mailto:infos@saluterre.com »}]
Une animation autour des haies comme support de biodiversité, l’arbre en ville, les interactions faune / flore et les auxiliaires du jardin biodiversité arbre

À voir aussi à Lormont (Gironde)