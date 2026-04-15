Jardiner au naturel Lors des buccoliques (Lormont), Parc du château des iris, Lormont
Jardiner au naturel Lors des buccoliques (Lormont), Parc du château des iris, Lormont samedi 6 juin 2026.
Jardiner au naturel Lors des buccoliques (Lormont) Samedi 6 juin, 10h00 Parc du château des iris Gironde
gratuits
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
La SCOP SaluTerre propose, dans le cadre du projet « Jardiner au naturel » porté par Bordeaux Métropole, une animation dédiée à la sensibilisation des habitants à la préservation de la biodiversité. Cet atelier abordera de nombreux thèmes essentiels : haies comme support de biodiversité, l’arbre en ville, les interactions faune / flore et les auxiliaires du jardin. Autant de techniques facilement reproductibles dans vos jardins pour favoriser la biodiversité !
Date : Samedi 06 Juin 2026 à 10h00
Lieu : Parc du château des iris, Lormont.
Inscription obligatoire : par mail à infos@saluterre.com ou par SMS au 07 67 15 87 44
Parc du château des iris chemin des iris, Lormont Lormont 33310 Lissandre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « infos@saluterre.com »}] [{« link »: « mailto:infos@saluterre.com »}]
Une animation autour des haies comme support de biodiversité, l’arbre en ville, les interactions faune / flore et les auxiliaires du jardin biodiversité arbre
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