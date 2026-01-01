Café des Langues en allemand Café du Hâvre Oudon

Café des Langues en allemand

Café du Hâvre 230 Rue Alphonse Fouschard Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 17:30:00

fin : 2026-05-29 19:00:00

Date(s) :

2026-01-30 2026-02-27 2026-03-27 2026-04-24 2026-05-29 2026-06-26

À partir du mois de janvier 2026, le Comité de jumelage propose un Café en ALLEMAND en partenariat avec Le Café du Havre.

Quel que soit votre niveau, venez discuter en allemand et en toute simplicité autour d’un verre. Les sessions se tiendront chaque dernier vendredi du mois de 17h30 à 19h00.

N’hésitez pas à vous rendre à la première qui aura lieu ce vendredi 30 janvier, les germanophones Marie-Paule et Eric seront là pour vous accueillir d’un cordial Guten Tag .

Après l’anglais et l’espagnol, voilà désormais l’occasion d’améliorer son allemand sur Oudon

Ouvert à tous

ORGANISÉ PAR

Comité de Jumelage .

Café du Hâvre 230 Rue Alphonse Fouschard Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 68 87 jumelage.oudon@gmail.com

English :

From January 2026, the Comité de Twinning will be offering a Café in GERMAN in partnership with Le Café du Havre.

