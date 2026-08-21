CAFE DES PARENTS, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe

Informations pratiques

CAFE DES PARENTS Mardi 15 septembre, 10h00 Maison de quartier du Moulin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T10:00:00+02:00 – 2026-09-15T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-15T10:00:00+02:00 – 2026-09-15T11:30:00+02:00

Le Café des parents est un moment d’échange et de partage pour mieux appréhender son rôle de parent. Chacun peut y exprimer librement son ressenti, ses questionnements et ses expériences, dans un cadre bienveillant et sans jugement. Entre conseils, informations et écoute, cet espace favorise le lâcher-prise, le soutien mutuel et le renforcement de la confiance dans la parentalité.

Maison de quartier du Moulin 22 rue du Westhoek 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]

Moment d’échange et de partage .