Café des Sciences Grande rue Corbigny

Café des Sciences

Grande rue Café Saint-Jean Corbigny Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 18:30:00

fin : 2026-06-01 20:00:00

Date(s) :

2026-06-01

Café des Sciences Acoustique et instrument raconter la musique au musée par Marguerite Jossic .

Grande rue Café Saint-Jean Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté enviedabbaye@gmail.com

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English :

L’événement Café des Sciences Corbigny a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Tannay Brinon Corbigny