Café des Sciences Grande rue Corbigny
Café des Sciences Grande rue Corbigny lundi 1 juin 2026.
Café des Sciences
Grande rue Café Saint-Jean Corbigny Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 18:30:00
fin : 2026-06-01 20:00:00
Date(s) :
2026-06-01
Café des Sciences Acoustique et instrument raconter la musique au musée par Marguerite Jossic .
Grande rue Café Saint-Jean Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté enviedabbaye@gmail.com
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English :
L’événement Café des Sciences Corbigny a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Tannay Brinon Corbigny