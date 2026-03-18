Café des Sciences Grande rue Corbigny

Café des Sciences Grande rue Corbigny lundi 1 juin 2026.

Café des Sciences

Grande rue Café Saint-Jean Corbigny Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 18:30:00
fin : 2026-06-01 20:00:00

Date(s) :
2026-06-01

Café des Sciences Acoustique et instrument raconter la musique au musée par Marguerite Jossic   .

Grande rue Café Saint-Jean Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   enviedabbaye@gmail.com

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English :

L’événement Café des Sciences Corbigny a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Tannay Brinon Corbigny

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