Café des « Souvenirs d’écoles », Médiathèque & Ludothèque de Berre l’Étang, Berre-l’Étang

Informations pratiques

Café des « Souvenirs d’écoles » Samedi 19 septembre, 12h00 Médiathèque & Ludothèque de Berre l’Étang Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Venez partager un moment convivial autour du verre de l’amitié !

Animé par Christian Lapacciana, ce café sera l’occasion d’évoquer ensemble vos souvenirs d’école à Berre, de raconter vos anecdotes et d’échanger dans une ambiance chaleureuse.

Pour prolonger ces instants de nostalgie, quelques jeux d’antan de la cour de récréation viendront réveiller vos souvenirs et raviver les émotions partagées.

Médiathèque & Ludothèque de Berre l’Étang 2 Rue Lafayette 13130 Berre l’Étang Berre-l’Étang 13130 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 74 93 85 https://mediatheque.berreletang.fr/ La médiathèque de Berre l’Étang a ouvert en 1986. Elle propose des livres, des DVD, des CD, un espace numérique et depuis 2020, des jeux grâce à l’ouverture de sa ludothèque. Nombreux parkings à proximité : « Lices de la mer », « des Salins », du Drignon

Venez partager un moment convivial autour du verre de l’amitié !

©Reyre Louis