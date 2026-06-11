Cafe Des Sports Salle Ph’Art Capbreton

Capbreton

Cafe Des Sports

Salle Ph’Art Place de la Liberté Capbreton Landes

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03 22:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Suite à un accident de corbillard, l’arrivée dans un café d’un cercueil qui s’avère contenir un billet de loto gagnant fournit le prétexte d’une comédie très enlevée

Après Mes meilleurs ennuis en 2024 et le Crime de l’Orient Express en 2025, venez assister à notre pièce de fin d’année qui concrétis

Suite à un accident de corbillard, l’arrivée dans un café d’un cercueil qui s’avère contenir un billet de loto gagnant fournit le prétexte d’une comédie très enlevée

Après Mes meilleurs ennuis en 2024 et le Crime de l’Orient Express en 2025, venez assister à notre pièce de fin d’année qui concrétise le travail effectué par la troupe de comédiens amateurs ACATT. .

Salle Ph’Art Place de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 59 47 08 jerome.blanchet40@hotmail.fr

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English :

Following a hearse accident, the arrival in a café of a coffin that turns out to contain a winning lottery ticket provides the pretext for a lively comedy

After Mes meilleurs ennuis in 2024 and Le Crime de l’Orient Express in 2025, come and see our end-of-year play, which brings to fruition

L’événement Cafe Des Sports Capbreton a été mis à jour le 2026-06-09 par OTI LAS