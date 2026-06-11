Cafe Des Sports Salle Ph’Art Capbreton
Cafe Des Sports Salle Ph’Art Capbreton vendredi 3 juillet 2026.
Capbreton
Cafe Des Sports
Salle Ph’Art Place de la Liberté Capbreton Landes
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03 22:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Suite à un accident de corbillard, l’arrivée dans un café d’un cercueil qui s’avère contenir un billet de loto gagnant fournit le prétexte d’une comédie très enlevée
Après Mes meilleurs ennuis en 2024 et le Crime de l’Orient Express en 2025, venez assister à notre pièce de fin d’année qui concrétis
Suite à un accident de corbillard, l’arrivée dans un café d’un cercueil qui s’avère contenir un billet de loto gagnant fournit le prétexte d’une comédie très enlevée
Après Mes meilleurs ennuis en 2024 et le Crime de l’Orient Express en 2025, venez assister à notre pièce de fin d’année qui concrétise le travail effectué par la troupe de comédiens amateurs ACATT. .
Salle Ph’Art Place de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 59 47 08 jerome.blanchet40@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Following a hearse accident, the arrival in a café of a coffin that turns out to contain a winning lottery ticket provides the pretext for a lively comedy
After Mes meilleurs ennuis in 2024 and Le Crime de l’Orient Express in 2025, come and see our end-of-year play, which brings to fruition
L’événement Cafe Des Sports Capbreton a été mis à jour le 2026-06-09 par OTI LAS
À voir aussi à Capbreton (Landes)
- Dîner éphémère Domaine de la Pointe Lieu dit la Pointe Capbreton 11 juin 2026
- Concert Jazz Dessiné // Saison culturelle Salle Ph’Art Capbreton 12 juin 2026
- Capbreton Jazz Festival Concert jazz dessiné Salle PH’ART Capbreton 12 juin 2026
- Fête de la mer Port de Capbreton Capbreton 13 juin 2026
- Animation chants d’oiseaux et dégustation vins Lieu dit la Pointe Capbreton 13 juin 2026