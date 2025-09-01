Concert Jazz Dessiné // Saison culturelle Salle Ph’Art Capbreton

Salle Ph’Art Place de la Liberté Capbreton Landes

Tarif : – – 7 EUR

Tarif réduit

CONSERVATOIRE DES LANDES & BORIS IGELMAN

CONCERT JAZZ DESSINÉ

#jazz

En prélude au Capbreton Jazz Festival, le Conservatoire des Landes vous propose, en collaboration avec Jazz Partner’s et la Ville de Capbreton, une création musicale et visuelle retraçant l’histoire du Jazz à travers quatre périodes (New-Orléans, Swing, Bebop et Jazz latin).

Sur scène, les musiciens des classes de jazz et de violoncelle dialoguent avec les sons envoûtants de l’orgue sensoriel de Vincent Houdin, un instrument étonnant joué ici par les résidents des Foyers Lestang de Soustons.

À cette fresque sonore s’ajoute la magie du trait Boris Igelman, illustrateur de l’affiche du Capbreton Jazz festival depuis trois éditions, dessinera en direct, prolongeant ainsi la musique de son univers visuel coloré et festif.

Une expérience collective vibrante !

DURÉE 1H TOUT PUBLIC TARIFS 13€ / 7€ RÉDUIT .

Salle Ph’Art Place de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

