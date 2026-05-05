Dîner éphémère Domaine de la Pointe Lieu dit la Pointe Capbreton

Capbreton

Dîner éphémère Domaine de la Pointe

Lieu dit la Pointe Domaine de la Pointe Capbreton Landes

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 19:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Dîner éphémère avec chef Mathé.

Au programme visite guidée du vignoble, dégustation des 5 vins du Domaine et un dîner composé de 5 assiettes pour clôturer la soirée.

Dîner éphémère avec chef Mathé.

Au programme visite guidée du vignoble, dégustation des 5 vins du Domaine et un dîner composé de 5 assiettes pour clôturer la soirée. .

Lieu dit la Pointe Domaine de la Pointe Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 97 23 52 info@domainelapointe.fr

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English : Dîner éphémère Domaine de la Pointe

Ephemeral dinner with Chef Mathé.

On the program: guided tour of the vineyard, tasting of the 5 Domaine wines and a dinner of 5 plates to round off the evening.

L’événement Dîner éphémère Domaine de la Pointe Capbreton a été mis à jour le 2026-04-29 par OTI LAS