Circus Friends, Songs & Beers Le Circus Capbreton

Circus Friends, Songs & Beers

Le Circus 9 bis Rue du Hapchot Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

TU AIMES CHANTER ?

Viens vivre une expérience unique avec Friends, Songs & Beers à Capbreton !

Un NOUVEAU CONCEPT de chorale éphémère, ouvert à tous, le temps d’une soirée inoubliable !

Que tu sois chanteur de salle de bain, amateur ou confirmé, ce moment est fait pour toi !

Ici, pas de stress, juste du FUN détends-toi, chante, partage un verre avec tes potes… on s’occupe du reste !

LE CONCEPT:

Marie So, chanteuse et cheffe de chœur, te guide pour chanter deux morceaux revisités en français et/ou en anglais. Facile & ludique Les paroles s’affichent sur un écran géant avec des repères adaptés pour chaque voix ! le final ? Tu chantes la version complète entouré de tous les participants, sous la direction de Marie So, accompagné de Chris à la guitare et d’une bande-son basse-batterie !

Aucune expérience requise .

Le Circus 9 bis Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Circus Friends, Songs & Beers

L’événement Circus Friends, Songs & Beers Capbreton a été mis à jour le 2026-01-14 par OTI LAS