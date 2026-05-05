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Du vin, de la céramique et des copains Lieu dit la Pointe Capbreton

Du vin, de la céramique et des copains Lieu dit la Pointe Capbreton

Du vin, de la céramique et des copains Lieu dit la Pointe Capbreton samedi 23 mai 2026.

Lieu : Lieu dit la Pointe

Adresse : Domaine de la Pointe

Ville : 40130 Capbreton

Département : Landes

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 55 55 55 Tarif de base plein tarif

Capbreton

Du vin, de la céramique et des copains

Lieu dit la Pointe Domaine de la Pointe Capbreton Landes

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Venez déguster du bon vin local, tout en modelant la terre autour d’un atelier céramique sur le domaine viticole de la Pointe à Capbreton !

Sur réservation par téléphone, places limitées.
Venez déguster du bon vin local, tout en modelant la terre autour d’un atelier céramique sur le domaine viticole de la Pointe à Capbreton !

Sur réservation par téléphone, places limitées.   .

Lieu dit la Pointe Domaine de la Pointe Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 26 34 43 

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English : Du vin, de la céramique et des copains

Come and taste some good local wine, while modeling clay at a ceramics workshop at the Domaine de la Pointe winery in Capbreton!

Please reserve by phone, places are limited.

L’événement Du vin, de la céramique et des copains Capbreton a été mis à jour le 2026-04-29 par OTI LAS

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