Du vin, de la céramique et des copains Lieu dit la Pointe Capbreton
Du vin, de la céramique et des copains Lieu dit la Pointe Capbreton samedi 23 mai 2026.
Capbreton
Du vin, de la céramique et des copains
Lieu dit la Pointe Domaine de la Pointe Capbreton Landes
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Venez déguster du bon vin local, tout en modelant la terre autour d’un atelier céramique sur le domaine viticole de la Pointe à Capbreton !
Sur réservation par téléphone, places limitées.
Venez déguster du bon vin local, tout en modelant la terre autour d’un atelier céramique sur le domaine viticole de la Pointe à Capbreton !
Sur réservation par téléphone, places limitées. .
Lieu dit la Pointe Domaine de la Pointe Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 26 34 43
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English : Du vin, de la céramique et des copains
Come and taste some good local wine, while modeling clay at a ceramics workshop at the Domaine de la Pointe winery in Capbreton!
Please reserve by phone, places are limited.
L’événement Du vin, de la céramique et des copains Capbreton a été mis à jour le 2026-04-29 par OTI LAS
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