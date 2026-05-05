Du vin, de la céramique et des copains Lieu dit la Pointe Capbreton

Capbreton

Du vin, de la céramique et des copains

Lieu dit la Pointe Domaine de la Pointe Capbreton Landes

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Venez déguster du bon vin local, tout en modelant la terre autour d’un atelier céramique sur le domaine viticole de la Pointe à Capbreton !

Sur réservation par téléphone, places limitées.

Venez déguster du bon vin local, tout en modelant la terre autour d’un atelier céramique sur le domaine viticole de la Pointe à Capbreton !

Sur réservation par téléphone, places limitées. .

Lieu dit la Pointe Domaine de la Pointe Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 26 34 43

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English : Du vin, de la céramique et des copains

Come and taste some good local wine, while modeling clay at a ceramics workshop at the Domaine de la Pointe winery in Capbreton!

Please reserve by phone, places are limited.

L’événement Du vin, de la céramique et des copains Capbreton a été mis à jour le 2026-04-29 par OTI LAS