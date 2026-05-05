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Dîner éphémère Domaine de la Pointe Lieu dit la Pointe Capbreton

Dîner éphémère Domaine de la Pointe Lieu dit la Pointe Capbreton

Dîner éphémère Domaine de la Pointe Lieu dit la Pointe Capbreton jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Lieu dit la Pointe

Adresse : Domaine de la Pointe

Ville : 40130 Capbreton

Département : Landes

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 70 70 70 Tarif de base plein tarif

Capbreton

Dîner éphémère Domaine de la Pointe

Lieu dit la Pointe Domaine de la Pointe Capbreton Landes

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:30:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Dîner éphémère avec chef Mathé.
Au programme visite guidée du vignoble, dégustation des 5 vins du Domaine et un dîner composé de 5 assiettes pour clôturer la soirée.
Dîner éphémère avec chef Mathé.
Au programme visite guidée du vignoble, dégustation des 5 vins du Domaine et un dîner composé de 5 assiettes pour clôturer la soirée.   .

Lieu dit la Pointe Domaine de la Pointe Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 97 23 52  info@domainelapointe.fr

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English : Dîner éphémère Domaine de la Pointe

Ephemeral dinner with Chef Mathé.
On the program: guided tour of the vineyard, tasting of the 5 Domaine wines and a dinner of 5 plates to round off the evening.

L’événement Dîner éphémère Domaine de la Pointe Capbreton a été mis à jour le 2026-04-29 par OTI LAS

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