Dîner éphémère Domaine de la Pointe Lieu dit la Pointe Capbreton
Dîner éphémère Domaine de la Pointe Lieu dit la Pointe Capbreton jeudi 21 mai 2026.
Capbreton
Dîner éphémère Domaine de la Pointe
Lieu dit la Pointe Domaine de la Pointe Capbreton Landes
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Dîner éphémère avec chef Mathé.
Au programme visite guidée du vignoble, dégustation des 5 vins du Domaine et un dîner composé de 5 assiettes pour clôturer la soirée.
Dîner éphémère avec chef Mathé.
Au programme visite guidée du vignoble, dégustation des 5 vins du Domaine et un dîner composé de 5 assiettes pour clôturer la soirée. .
Lieu dit la Pointe Domaine de la Pointe Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 97 23 52 info@domainelapointe.fr
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English : Dîner éphémère Domaine de la Pointe
Ephemeral dinner with Chef Mathé.
On the program: guided tour of the vineyard, tasting of the 5 Domaine wines and a dinner of 5 plates to round off the evening.
L’événement Dîner éphémère Domaine de la Pointe Capbreton a été mis à jour le 2026-04-29 par OTI LAS
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