Café dictée Orist
Café dictée Orist samedi 23 mai 2026.
40 Allée du Fronton Orist Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
2026-05-23
Prenez un café, aiguisez vos stylos la dictée peut commencer !
Pour adultes
Gratuit, sur réservation
40 Allée du Fronton Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 80 06 mediaorist@orange.fr
English : Café dictée
Grab a coffee, sharpen your pens: the dictation can begin!
For adults
Free, on reservation
L’événement Café dictée Orist a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Pays d’Orthe et Arrigans