Café littéraire

40 Allée du Fronton Orist Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Venez échanger sur votre coup coeur ou votre dernière lecture du moment!

Café et petits biscuits offerts par la médiathèque

Gratuit, pour adultes

Sur réservation

Venez échanger sur votre coup coeur ou votre dernière lecture du moment!

Café et petits biscuits offerts par la médiathèque

Gratuit, pour adultes

Sur réservation .

40 Allée du Fronton Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 80 06 mediaorist@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café littéraire

Come and talk about your favorite book or your latest read!

Coffee and cookies provided by the media library

Free, for adults

On reservation

L’événement Café littéraire Orist a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Pays d’Orthe et Arrigans