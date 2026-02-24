Café littéraire Orist
Café littéraire Orist samedi 6 juin 2026.
Café littéraire
40 Allée du Fronton Orist Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
2026-06-06
Venez échanger sur votre coup coeur ou votre dernière lecture du moment!
Café et petits biscuits offerts par la médiathèque
Gratuit, pour adultes
Sur réservation
40 Allée du Fronton Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 80 06 mediaorist@orange.fr
English : Café littéraire
Come and talk about your favorite book or your latest read!
Coffee and cookies provided by the media library
Free, for adults
On reservation
L’événement Café littéraire Orist a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Pays d’Orthe et Arrigans