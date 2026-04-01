CAFÉ DU QUAI THÉÂTRE ET ANIMATION MUSICALE Quai des Arts Pornichet
CAFÉ DU QUAI THÉÂTRE ET ANIMATION MUSICALE Quai des Arts Pornichet mercredi 29 avril 2026.
Pornichet
CAFÉ DU QUAI THÉÂTRE ET ANIMATION MUSICALE
Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion Pornichet Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 18:00:00
fin : 2026-04-29 20:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Deux pièces, deux univers, une même scène laissez-vous emporter par des représentations théâtrales qui promettent émotions, rires et surprises au rendez-vous !
La Compagnie théâtrale de l’Océan propose deux représentations théâtrales à l’occasion du Café du Quai du 29 avril les comédies Le Renard et la Grenouille de Sacha Guitry et L’Ours d’Anton Tchekov. Elles seront suivies par une animation musicale des bénévoles du Café du Quai.
Au programme
– De 18h à 19h représentations théâtrales
Le Renard et la Grenouille de Sacha Guitry
Deux amies aux mœurs légères (Rosy et Jeannette) parlent de leurs conquêtes autour d’une tasse de thé. Quand Lucien l’amant très fortuné et très généreux de Rosy lui propose le mariage sous le régime de la communauté, celle-ci folle de joie accepte, sans se douter que son amant est presque ruiné.
L’Ours Anton Tchekhov
Madame Popova veuve depuis neuf mois n’arrive pas à surmonter son deuil et se lamente sans cesse devant le portrait de son défunt mari. Quand Smirnov, lieutenant d’artillerie et propriétaire foncier vient lui réclamer une dette que le défunt lui doit, celle-ci lui en demande les raisons. La discussion dégénère rapidement en échanges vifs et acerbes.
– De 19h15 à 20h animation musicale avec les bénévoles du Café du Quai
19h15 Jeu Shabada,
20h Apéro juke-box.
Informations pratiques
Où ?
Dans le hall de Quai des Arts
Quand ?
Le mercredi 29 avril
⏰ Horaires ?
A partir de 18h
L’entrée est-elle payante ?
Non, l’entrée est gratuite.
♿ Est-ce accessible aux PMR ?
Oui, le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.
️ Faut-il réserver ?
Non, il n’est pas nécessaire de réserver.
ℹ️ Infos complémentaires
Bar et restauration sur place .
Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 99 43 billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr
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English :
L’événement CAFÉ DU QUAI THÉÂTRE ET ANIMATION MUSICALE Pornichet a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT44
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