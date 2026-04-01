LA BALADE DU RIRE Parking du Congrigoux Pornichet

Pornichet

LA BALADE DU RIRE

Parking du Congrigoux Avenue du Littoral Pornichet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 11:00:00

fin : 2026-04-26 12:15:00

Date(s) :

2026-04-26 2026-05-10

Envie de respirer, marcher et rire en pleine nature ?

Graine d’Optimisme organise des balades du rire, une expérience unique entre plage et forêt pour découvrir les bienfaits du rire sur le corps et l’esprit.

Au programme

marche douce en pleine nature

exercices de rire

respiration et détente

bonne humeur partagée

Un moment simple et joyeux pour lâcher prise, se ressourcer et repartir avec le sourire.

Informations pratiques

Où ?

Au départ du parking du Congrigoux

Quand et à quelle heure ?

Les dimanches 26 avril à 11h et 10 mai à 17h30

L’inscription est-elle payante ?

Oui elle l’est. Le tarif est de 10 € à régler sur place.

️ Faut-il réserver ?

Oui il faut réserver en ligne.

ℹ️ Infos complémentaires

La durée du parcours est de 1h15.

La balade sera annulée en cas de pluie. .

Parking du Congrigoux Avenue du Littoral Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 87 30 71 35 sonia@grainedoptimisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement LA BALADE DU RIRE Pornichet a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44