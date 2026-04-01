LA BALADE DU RIRE Parking du Congrigoux Pornichet
LA BALADE DU RIRE Parking du Congrigoux Pornichet dimanche 26 avril 2026.
Pornichet
LA BALADE DU RIRE
Parking du Congrigoux Avenue du Littoral Pornichet Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 11:00:00
fin : 2026-04-26 12:15:00
Date(s) :
2026-04-26 2026-05-10
Envie de respirer, marcher et rire en pleine nature ?
Graine d’Optimisme organise des balades du rire, une expérience unique entre plage et forêt pour découvrir les bienfaits du rire sur le corps et l’esprit.
Au programme
marche douce en pleine nature
exercices de rire
respiration et détente
bonne humeur partagée
Un moment simple et joyeux pour lâcher prise, se ressourcer et repartir avec le sourire.
Informations pratiques
Où ?
Au départ du parking du Congrigoux
Quand et à quelle heure ?
Les dimanches 26 avril à 11h et 10 mai à 17h30
L’inscription est-elle payante ?
Oui elle l’est. Le tarif est de 10 € à régler sur place.
️ Faut-il réserver ?
Oui il faut réserver en ligne.
ℹ️ Infos complémentaires
La durée du parcours est de 1h15.
La balade sera annulée en cas de pluie. .
Parking du Congrigoux Avenue du Littoral Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 87 30 71 35 sonia@grainedoptimisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement LA BALADE DU RIRE Pornichet a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44
À voir aussi à Pornichet (Loire-Atlantique)
- LA PARENTHÈSE PILATES Cellule B6 Pornichet 21 avril 2026
- LES SECRETS DE LA NATURE Pornichet 23 avril 2026
- Circuit Les Coteaux d’Ermur Pornichet Loire-Atlantique 1 mai 2026
- NUIT ELECTRO – HIPPODROME DE PORNICHET Pornichet 20 juin 2026
- COURSES DE TROT PMH Hippodrome Pornichet 2 juillet 2026