LA PARENTHÈSE PILATES Cellule B6 Pornichet

Pornichet

LA PARENTHÈSE PILATES

Cellule B6 4 allée des Alizés Pornichet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 18:00:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Envie d’une vraie pause ?

Une parenthèse hors du temps pour ralentir, respirer profondément et se reconnecter à son corps en douceur, guidée par Clémence Rottier Move & Swim. Puis, place au plaisir… Un apéritif gourmand, local et de saison viendra prolonger ce moment dans une atmosphère chaleureuse et conviviale avec le traiteur Des étoiles dans ma cocotte.

Un instant pour se recentrer, relâcher les tensions et savourer pleinement.

Informations pratiques

Où ?

A la Villa Creativa

Quand ?

Le mardi 21 avril

⏰ Horaires ?

A 18h

L’inscription est-elle payante ?

Oui, le tarif est 30€ comprenant le cours et l’apéritif.

️ Faut-il réserver ?

Oui, il faut réserver étant donné que le nombre de places est limité. Il est possible de le faire par mail ou par téléphone au 06 40 23 78 09. .

Cellule B6 4 allée des Alizés Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 24 80 75 villadecor@outlook.fr

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English :

L’événement LA PARENTHÈSE PILATES Pornichet a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44