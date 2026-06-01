Café éphémère La Cour-Marigny
Café éphémère La Cour-Marigny vendredi 12 juin 2026.
La Cour-Marigny
Café éphémère
La Cour-Marigny Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-07-11 21:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Café éphémère
Café éphémère parking de l’église, les vendredis et samedis de 18h à 21h. Jusqu’au 11 juillet 2026. Boissons fraîches, frites, saucisses. .
La Cour-Marigny 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 25 22
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Café éphémère
L’événement Café éphémère La Cour-Marigny a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GATINAIS SUD
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