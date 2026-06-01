La Cour-Marigny

Café éphémère

La Cour-Marigny Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-07-11 21:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Café éphémère

Café éphémère parking de l’église, les vendredis et samedis de 18h à 21h. Jusqu’au 11 juillet 2026. Boissons fraîches, frites, saucisses. .

La Cour-Marigny 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 25 22

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English :

Café éphémère

L’événement Café éphémère La Cour-Marigny a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GATINAIS SUD