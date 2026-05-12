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Fête de la musique La Cour-Marigny

Fête de la musique La Cour-Marigny

Fête de la musique La Cour-Marigny dimanche 21 juin 2026.

Ville : 45260 La Cour-Marigny

Département : Loiret

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

La Cour-Marigny

Fête de la musique

La Cour-Marigny Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la musique
Fête de la musique à la salle polyvalente avec No name. 19h00.   .

La Cour-Marigny 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 25 22  mairie.lacourmarigny@gmail.com

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English :

Fête de la musique

L’événement Fête de la musique La Cour-Marigny a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GATINAIS SUD