La Cour-Marigny

Fête de la musique

La Cour-Marigny Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique

Fête de la musique à la salle polyvalente avec No name. 19h00. .

La Cour-Marigny 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 25 22 mairie.lacourmarigny@gmail.com

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English :

Fête de la musique

L’événement Fête de la musique La Cour-Marigny a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GATINAIS SUD