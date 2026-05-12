Fête de la musique La Cour-Marigny
Fête de la musique La Cour-Marigny dimanche 21 juin 2026.
La Cour-Marigny
Fête de la musique
La Cour-Marigny Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique
Fête de la musique à la salle polyvalente avec No name. 19h00. .
La Cour-Marigny 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 25 22 mairie.lacourmarigny@gmail.com
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English :
Fête de la musique
L’événement Fête de la musique La Cour-Marigny a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GATINAIS SUD