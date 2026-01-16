Café Folie L’art d’Orient Arès
Arès Gironde
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
2026-03-18
Retrouvons-nous autour d’un café chaud ou d’un bon thé pour échanger autour d’expositions, d’œuvres ou d’artistes qui vous sont chers. Le temps d’une heure, la Micro-Folie devient lieu de discussion, novices et aficionados, petits et grands sont conviés !
Tout public Gratuit.
Renseignements au 06 18 27 24 98 ou à micro-folie@ville-ares.fr
Lieu 13/15 avenue de Bordeaux. .
Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@ares-ville.fr
