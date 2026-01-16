Café Folie L’art d’Orient

Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Retrouvons-nous autour d’un café chaud ou d’un bon thé pour échanger autour d’expositions, d’œuvres ou d’artistes qui vous sont chers. Le temps d’une heure, la Micro-Folie devient lieu de discussion, novices et aficionados, petits et grands sont conviés !

Tout public Gratuit.

Renseignements au 06 18 27 24 98 ou à micro-folie@ville-ares.fr

Lieu 13/15 avenue de Bordeaux. .

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@ares-ville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Café Folie L’art d’Orient Arès a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme d’Arès