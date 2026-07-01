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AGENDA · Coray

Café généalogie Coray

mercredi 8 juillet 2026 · Coray

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Médiathèque de Pors-Clos
Ville
29370 Coray
Département
Finistère
Tarif

Coray

Café généalogie

Médiathèque de Pors-Clos Coray Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:00:00
fin : 2026-07-08 19:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Atelier généalogie autour d’un café à la Médiathèque de Pors-Clos à Coray   .

Médiathèque de Pors-Clos Coray 29370 Finistère Bretagne +33 2 98 74 43 53 

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English :

L’événement Café généalogie Coray a été mis à jour le 2026-06-27 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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