Informations pratiques

Coray

Café généalogie

Médiathèque de Pors-Clos Coray Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 17:00:00

fin : 2026-07-08 19:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Atelier généalogie autour d’un café à la Médiathèque de Pors-Clos à Coray .

Médiathèque de Pors-Clos Coray 29370 Finistère Bretagne +33 2 98 74 43 53

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English :

L’événement Café généalogie Coray a été mis à jour le 2026-06-27 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou