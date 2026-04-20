Café Histoire petite histoire de la baignade Médiathèque Andrée Chédid Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains

Café Histoire petite histoire de la baignade

Médiathèque Andrée Chédid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le bain fut d’abord sanitaire avant de devenir un rituel estival pour citadins en quête d’air marin. Son usage a toujours été très encadré par les autorités médicales, municipales ou même policières. La multiplication des plages surveillées, libres ou nudistes marque la démocratisation de la baignade.

Tout public Gratuit, sur inscription au 05 56 03 93 93 .

Médiathèque Andrée Chédid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93

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English : Café Histoire petite histoire de la baignade

L’événement Café Histoire petite histoire de la baignade Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Andernos-les-Bains