Café IA#9 : L’IA au service de l’agriculture, Le Village by CA Côtes d’Armor, Ploufragan

Café IA#9 : L’IA au service de l’agriculture Mardi 23 juin, 11h00 Le Village by CA Côtes d’Armor Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T11:00:00+02:00 – 2026-06-23T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-23T11:00:00+02:00 – 2026-06-23T14:00:00+02:00

L’IA au service de l’agriculture !

Le Village by CA Côtes d’Armor, aux côtés du MEDEF 22, de l’UIMM 22 et de la CCI Côtes d’Armor, vous donne rendez-vous pour le Café IA #9

23 juin 2026 — 12h à 14h Village by CA Côtes d’Armor, Ploufragan

Au programme, 3 interventions qui mêlent terrain, formation et innovation :

Le Gouessant — Comment valoriser la donnée d’élevage avec une IA hybride ? Mathilde Radek partage le chemin parcouru depuis 2019 et les cas d’usage déjà industrialisés.

Institut Boussingault — Morann Mattina et Achille Garnier présentent le diplôme d’ingénieur Agro-Industrie et Systèmes Numériques : la formation qui prépare aux transitions numériques de la filière alimentaire, depuis Ploufragan.

ELOI — Yann Duhamel dévoile comment l’IA accompagne la transmission des exploitations agricoles, un enjeu de souveraineté alimentaire où chaque dossier compte.

Pourquoi participer ?

✔ Découvrir des retours d’expérience concrets sur l’IA en agriculture

✔ Comprendre les nouvelles formations et compétences qui émergent dans la filière

✔ Échanger avec des acteurs qui expérimentent et déploient l’IA sur le terrain

✔ Élargir votre réseau autour des enjeux du numérique agricole

Une heure d’échanges concrets, avec des acteurs qui expérimentent et déploient l’IA sur le terrain. C’est gratuit, sur inscription

Le Village by CA Côtes d’Armor 9 rue du plan 22440 ploufragan Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://levillagebycacotesdarmor.com/inscriptions-cafe-ia8-linfluence-de-lia-sur-la-gestion-comptable-et-la-facturation-electronique/ »}]

L’IA au service de l’agriculture ! RDV pour le Café IA #9, le 23 juin 2026 de 12h à 14h au Village by CA Côtes d’Armor, Ploufragan. Café IA IA

Village by CA Côtes d’Armor