Balade Contée Partir en Livre La Fabrique à Histoire. Ploufragan

Balade Contée Partir en Livre La Fabrique à Histoire.

Esplanade Nelson Mendela Ploufragan Côtes-d’Armor

Début : 2026-07-09 13:45:00

fin : 2026-07-09 15:30:00

2026-07-09

Petite randonnée en famille durant laquelle les enfants pourront collecter des indices afin de trouver le trésor !

Sur le chemin, Victor nous fera découvrir de drôles d’histoires… Victor Bréon-Fillet aime écrire. Auteur de romans historiques, il anime aussi des ateliers d’écriture avec les enfants pour créer des romans qu’il propose ensuite d’éditer

Sur inscription .

Esplanade Nelson Mendela Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 89 20

