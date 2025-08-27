Balade Contée Partir en Livre La Fabrique à Histoire. Ploufragan
Esplanade Nelson Mendela Ploufragan Côtes-d’Armor
Début : 2026-07-09 13:45:00
fin : 2026-07-09 15:30:00
2026-07-09
Petite randonnée en famille durant laquelle les enfants pourront collecter des indices afin de trouver le trésor !
Sur le chemin, Victor nous fera découvrir de drôles d’histoires… Victor Bréon-Fillet aime écrire. Auteur de romans historiques, il anime aussi des ateliers d’écriture avec les enfants pour créer des romans qu’il propose ensuite d’éditer
Esplanade Nelson Mendela Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 89 20
