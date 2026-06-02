Badminton séances estivales Ploufragan Salle Hoëdic Ploufragan

Ploufragan

Badminton séances estivales Ploufragan

Salle Hoëdic 4 allée du haut champs Ploufragan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-06

Séances en jeu libre pour débutants ou initiés.

L’association fournir les raquettes et les volants pour les initiés. .

Salle Hoëdic 4 allée du haut champs Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 21 84 19 81

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English :

L’événement Badminton séances estivales Ploufragan Ploufragan a été mis à jour le 2026-06-02 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme