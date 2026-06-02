Badminton séances estivales Ploufragan Salle Hoëdic Ploufragan
Badminton séances estivales Ploufragan Salle Hoëdic Ploufragan lundi 6 juillet 2026.
Ploufragan
Badminton séances estivales Ploufragan
Salle Hoëdic 4 allée du haut champs Ploufragan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-06
Séances en jeu libre pour débutants ou initiés.
L’association fournir les raquettes et les volants pour les initiés. .
Salle Hoëdic 4 allée du haut champs Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 21 84 19 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Badminton séances estivales Ploufragan Ploufragan a été mis à jour le 2026-06-02 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
À voir aussi à Ploufragan (Côtes-d'Armor)
- Café IA#9 : L’IA au service de l’agriculture, Le Village by CA Côtes d’Armor, Ploufragan 23 juin 2026
- Journée américaine 5ème édition Ploufragan complexe sportif du haut champ Ploufragan 27 juin 2026
- Visite du centre de tri Généris Ploufragan 7 juillet 2026
- Balade Contée Partir en Livre La Fabrique à Histoire. Ploufragan 9 juillet 2026
- Visite Guidée Balade Autour de l’Aérodrome des Plaines-Villes Ploufragan 18 juillet 2026